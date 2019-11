Domenica ad Austin Lewis Hamilton ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale in Formula 1. Il pilota 34enne di Stevenage, però, sul proprio profilo Instagram ha voluto ricordare un altro successo, di quando era poco più che un bambino: "Questo sono io quando avevo 10 anni, dopo aver vinto il mio primo British Cadet Championship. Il sogno era così grande, il fuoco bruciava così ardente nel mio cuore e nel mio spirito. Ero determinato a non lasciare mai nulla sulla mia strada, come lo era mio padre che ha reso tutto possibile. Mi mancano quei giorni di kart. Voglio solo dirvi, sognate in grande e non lasciate mai nulla sulla tua strada, e vivete nel presente! Il tempo è tutto ciò che abbiamo".