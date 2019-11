A sei anni dall'ultima intervista ufficiale, Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, è tornata a parlare. Lo ha fatto dalle pagine She's Magazine, in una chiacchierata dedicata alla figlia Gina Maria, campionessa di sport equestri e che nella categoria reining (non pro) ha da poco ottenuto un successo anche in Italia. Corinna condivide con la figlia la passione per una disciplina che si lega molto al mondo dei cowboy e ha origine nel ranch in Svizzera (ne posseggono uno anche in Texas) che il 7 volte campione del mondo regalò alla moglie per il decimo anniversario di matrimonio. "Quando avevo 30 anni - ricorda - desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché comprare un purosangue arabo". Corinna poi rivela anche una previsione del campione sulla loro primogenita: "Non dimentico chi devo ringraziare per i successi di mia figlia, ovviamente mio marito. Quando mi disse che un giorno sarebbe stata più brava di me la cosa non mi piacque molto. Lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Però lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso. Insomma, Gina Maria aveva carattere e Michael l’aveva intravisto".

Per Corinna, che nel corso di questa stagione di motori ha seguito da vicino il figlio Mick in occasione dei test in Bahrain sulla Ferrari (Schumi Jr corre in F2 e fa parte dell'Academy Ferrari), questa intervista è anche un comprensibile tentativo di ritorno alla normalità dopo il maledetto 29 dicembre 2013, quando ci fu il tragico incidente di Schumi sulle nevi di Meribel. Da allora è stato detto tanto e troppo sulle condizioni di Schumi, con la famiglia che ha sempre mantenuto la massima riservatezza.