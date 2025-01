Nella giornata di ieri, la Federazione internazionale ha pubblicato un nuovo regolamento , parte dell'International Sporting Code 2025, che prevede l'inasprimento delle sanzioni finanziarie nei confronti di coloro i quali dovessero infrangerlo, oltre che sospensioni di un mese con decurtazione di punti in classifica di campionato . Una dura risposta alle richieste dei piloti in griglia, che tramite la GPDA , associazione che li rappresenta, avevano richiesto alla Fia e al presidente Mohammed Ben Sulayem una maggiore possibilità di dialogo, soprattutto a seguito di quanto successo nel finale di stagione scorso con le punizioni inflitte a Max Verstappen. Stando al nuovo codice sportivo, e in particolare all' articolo 12 , le sanzioni collegate all'adozione di una cattiva condotta vengono confermate: nello specifico, queste sono riferite "all'uso di linguaggio (scritto o verbale), gesti offensivi, insultanti, volgari, maleducati o ingiuriosi e che potrebbero essere percepiti come maleducati o causare offesa o umiliazione" recita la nota della Federazione. Ma non è tutto. Tali sanzioni sono state inasprite , provvedendo a individuare una "multa base" che, a seconda del campionato in cui l'infrazione viene commessa, viene moltiplicata per un coefficiente. Dunque, nel caso in cui a commettarla dovesse essere un pilota di Formula 1, la sanzione varrebbe quattro volte la "multa base" , il massimo possibile.

Nuove sanzioni da 10.000 a 120.000 euro

Un'inasprimento ben evidente, soprattutto se si analizzano le nuove sanzioni finanziarie previste. La multa base per un'infrazione legata alla cattiva condotta di un pilota, qualora questa fosse la prima commessa, è di 10.000€, vale a dire 40.000€ per un pilota di Formula 1. Nel caso di una seconda infrazione, la multa base sale a 20.000€, mentre diventa di 30.000€ in caso di ulteriore sanzione, vale a dire 120.000€ per i piloti di Formula 1. Quanto alla possibilità di essere sanzionati per cattiva condotta, questa diventa concreta in caso di "qualsiasi parola, azione o dichiarazione scritta che causi danni morali alla FIA, ai suoi organi, ai suoi membri o ai suoi dirigenti e più in generale all'interesse dello sport motoristico e ai valori difesi dalla FIA", oltre a "qualsiasi incitamento pubblico alla violenza o all'odio". Inoltre, la possibilità di incappare in tali sanzioni è legata anche a possibili "dichiarazioni o commenti politici, religiosi e personali, in violazione al principio generale di neutralità promosso dalla Fia, a meno che non siano stati precedentemente approvati per iscritto dalla stessa Federazione Internazionale". Qualora questo dovesse accadare, il regolamento promosso prevede che ciascun pilota debba prima scusarsi pubblicamente, poi ritrattare i commenti fatti. Infine, stando sempre alla nota diramata dalla Federazione, sanzioni ancor più severe sarano previste in caso di "inosservanza delle istruzioni della Fia in merito alla partecipazione durante le cerimonie ufficiali in qualsiasi un campionato Fia".