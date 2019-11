Formula 1, GP Brasile: James Allison evita pozzanghere e un addetto al circuito. FOTO

Una divertente foto dal paddock d'Interlagos. Nella piovosa prima giornata di prove libere, James Allison, ingegnere britannico e direttore tecnico della Mercedes, prova a dribblare un addetto del circuito che rimuove delle pozzanghere. Il gesto del 51enne di Louth assomiglia a una specie di balletto... Il GP del Brasile in diretta domenica alle 18.10 su Sky Sport F1 (canale 207)

Prima giornate del GP del Brasile caratterizzata dalla pioggia. Una condizione meteo che dovrebbe ripetersi anche nella giornata di sabato. Nella prima sessione di libere si è girato solo nella parte finale con la pista che è andata man mano asciugandosi dopo le abbondanti precipitazioni. Complicata l'attività in pista, ma anche fuori. Come dimostra la foto di questo articolo, in cui James Allison, ingegnere britannico e direttore tecnico della Mercedes, viene immortalato mentre probabilmente prova a dribblare un addetto del circuito che rimuovere delle pozzanghere. Assomiglia a una specie di balletto il gesto del 51enne di Louth. E nell'evitare il contatto se la cava decisamente bene.