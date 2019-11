Emozionato e frastornato. Pierre Gasly non sta nella pelle e stenta ancora a credere al secondo posto ottenuto nel GP del Brasile: "Incredibile, ho urlato via radio perché avevo tanto dentro e dovevo liberaremi". Il francese della Toro Rosso, retrocesso dalla Red Bull ad agosto, ha aggiunto: "Quando arrivi in F1 è perché tanti ti aiutano per raggiungere l'oboiettivo, ma non puii ringraziarli tutti e io ho provato a farlo in quel momento. E' la giornata pù bella della mia vita". Per Gasly, è il primo podio in carriera (210° pilota nella storia a podio) e primo francese a festeggiare nel post gara da Belgio 2015 (Grosjean).