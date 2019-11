La ricostruzione dell’incidente

Giro 66. Siamo sul lungo rettilineo d’Interlagos che porta a curva 4: esce meglio Vettel che può sfruttare anche il DRS. Quindi ha un vantaggio, un delta di velocità di circa 14Km/h superiore a Leclerc. Il monegasco, per tutto il rettilineo, mantiene una traiettoria completamente dritta, mentre il tedesco ha per tutto il rettilineo una traiettoria verso Leclerc. Sono successe due cose molto semplici in questo episodio: tutti i piloti, quando superano un avversario, hanno un atteggiamento che li porta verso l’interno. E ciò per indurre chi è internamente ad alzare un po’ il piede; Leclerc, però, in questa circostanza non si è mosso. Dirò un qualcosa che va controcorrente, ma per me questo è l’unico modo accettabile di correre da parte di due campioni. Il risultato in gara? Questo non conta. O meglio, non conta alla luce della stagione ormai conclusa. Ciò che pesa, invece, è che siamo davanti a due piloti che vogliono emergere e che corrono liberamente. Starà al team prendere decisioni per il prossimo anno.