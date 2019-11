Mondiale di F1, ultimo atto. Si corre ad Abu Dhabi, circuito di Yas Marina, per definire le ultime posizioni di una stagione che ha già assegnato sia il titolo Piloti (Hamilton) che Costruttori (Mercedes). Ma sono tante le curiosità e i numeri che portano già nel vivo del fine settimana che chiude la stagione 2019.



• 11^ edizione per il GP di Abu Dhabi, corso sempre su questo tracciato, Yas Marina, disegnato da Hermann Tilke. Ha aperto i battenti nel 2009, il 30 ottobre, con la GP2 Asia (una settimana dopo arrivò la F1). Il costo stimato dell’impianto è di quasi 900 milioni di Euro.



• Il Mondiale finisce a dicembre per la prima volta dal 1963, quando il GP del Sudafrica fu corso il 28 dicembre.



• Questa sarà la 4^ gara nella storia del Mondiale che si disputa a dicembre dopo USA 1959 (12 dicembre), Sudafrica 1962 (29 dicembre) e il già citato GP del Sudafrica 1963.



• Lewis Hamilton detiene quasi tutti i record di Abu Dhabi: vittorie (4), pole (4), podi (7), prime file (9), giri in testa (213), miglior tempo sul giro (1’34”794, Q3, 2018); di questi ne condivide solo uno, quello dei podi, con Vettel. All'appelo gli manca quello dei giri veloci (2 contro i 4 di Vettel).



• La Mercedes è il team più vincente: hanno vinto qui ininterrottamente dal 2014 (5 su 5). Segue la Red Bull a quota 3.



• Qui la Ferrari non ha mai vinto: è l’unico tracciato nella storia della F1 in cui hanno preso parte a 10 GP senza mai vincere.



• Il record di pole è della Mercedes, 5, ma questo record ne racchiude uno speciale: negli ultimi 5 anni hanno sempre monopolizzato la prima fila qui, caso unico nella storia della Formula 1 per un team su un tracciato.



• La Ferrari qui non è mai partita in pole e non è nemmeno mai partita in prima fila: questo è l’unico circuito in calendario in cui non sono mai partite in prima fila.