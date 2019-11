Reduce dalla prima doppietta in Formula 1 dopo quasi 30 anni di attesa, con la vittoria di Max Verstappen (Red Bull) e il 2° posto di Pierre Gasly (Toro Rosso) in Brasile, la Honda nella settimana dell'ultimo GP della stagione fa chiarezza sul futuro. Il colosso giapponese prolunga la partnership con le due scuderie: fornirà le Power Unit a Red Bull (con cui collabora da quest'anno) e Toro Rosso (a cui è invece legata dal 2018) anche per tutto il 2021, come annunciato sui social.