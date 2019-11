Prima sessione difficile a Yas Marina per Daniel Ricciardo: fiammata dalla sua Renault e sessione interrotta. Il GP di Abu Dhabi è in diretta domenica alle 14.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Non è cominciato nel migliore dei modi l'ultimo fine settimana del Mondiale di F1 per Daniel Ricciardo. Il pilota australiano della Renault è stato costretto a fermarsi nel corso della prima sessione di libere dopo una fiammata che si è sprigionata nella parte posteriore della sua RS19. La sessione è di conseguenza stata interrotta per qualche minuto: necessario anche asciugare la pista da tracce d'olio lasciate dalla sua monoposto tra le curve 20-21.