La Mercedes di Bottas è stata la vettura più veloce in questo ultimo venerdì del 2019. Il pilota finlandese è riuscito a precedere di 3 decimi il compagno di squadra ma, nella simulazione di gara, ha commesso un errore in fase di sorpasso su Grosjean. I due piloti sono riusciti a riportare le monoposto ai box, ma, la sessione, causa detriti, è stata interrotta per permettere ai commissari di pulire la pista. Bottas, seppur molto veloce, non sarà in lotta per la position a causa del problema alla Power Unit accusato nello scorso GP del Brasile.



Gli ingegneri anglo-tedeschi hanno preferito sostituire l’intera unità costringendo, Valtteri, a partire dal fondo della griglia. Con un’unità fresca il pilota finlandese avrà grosse chance di rimontare ma, difficilmente, avrà la possibilità di lottare per il podio. Sarà un fine settimana molto importante quello di Bottas in quanto, gli ingegneri anglo-tedeschi, hanno montato un’unità non completamente uguale a quella montata a Spa ma con alcune novità che vedremo sul motore della prossima stagione. Bottas è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi l’unità fresca, infatti, i decimi che separano i due piloti Mercedes sono stati guadagnati tutti nei primi due settori dove la potenza è determinante.



La Ferrari ha ottenuto il terzo e quarto tempo, ma la SF90 vista non sembrava avere la giusta velocità per mettere in difficoltà la Mercedes. Se osserviamo i tempi in basso, possiamo notare che, nei primi due settori, quelli dove è molto importante la velocità di punta, Leclerc è stato il più rapido in pista ma, sia lui che Vettel, hanno sofferto tremendamente il terzo settore che è composto da curve medio lente a 90°. Entrambe le SF90 hanno sofferto tantissimo di sottosterzo e non riuscivano a fare le traiettorie strette di Mercedes e Red Bull. Se a Maranello vorranno lottare per la pole positon dovranno migliorare parecchio in questo tratto di pista cercando di non compromettere i primi due con un assetto aerodinamico troppo carico.