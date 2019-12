L'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi ha segnato il ritorno di Hamilton in modalità "Hammertime". Il già campione del mondo 2019, scattato dalla pole, ha dominato in lungo e in largo la gara di Yas Marina e nel finale, nonostante le gomme quasi al limite, ha centrato anche il giro veloce in 1:34.05. La prova negli Emirati Arabi ha innescato e migliorato una serie di record per il pilota britannico della Mercedes, che quest'anno ha condotto dall'inizio alla fine 5 gare. Nella storia della F1 solo un pilota ha fatto meglio: Mansell nel 1992 con 6, tuttavia in un'epoca in cui i pit-stop non erano quasi mai parte della strategia di gara. Qui tutti i numeri di Lewis:



- 17 podi quest’anno eguaglia il record stagionale (registrato in precedenza 5 volte nella storia, 3 sono sue: ‘15,’16,’18).



- 19 gare condotte dall’inizio alla fine in carriera: EGUAGLIA il record assoluto di SENNA (Senna aveva stabilito il primato ad Adelaide nel 1991).



- NUOVO RECORD ASSOLUTO: primo pilota ad andare a punti 21 volte in una stagione.



- NUOVO RECORD ASSOLUTO : 413 punti in una stagione. (precedente: lui stesso, 408 l’anno scorso).



- 33 gare a punti consecutive, eguaglia la sequenza record di tutti i tempi stabilita da lui stesso da Giappone 2016 a Francia 2018.



- NUOVO RECORD ASSOLUTO: PRIMO PILOTA NELLA STORIA ad andare in testa in 19 GP nel corso di una stagione. (Record precedente: Vettel 18 nel 2013). (già comunicato nel corso della gara).



- 6° GRANDE SLAM in carriera (pole, vittoria, giro veloce, tutta la gara in testa). Davanti a lui solo Jim Clark a 8. (Lascia a 5 Ascari e Schumacher).





- 11 vittorie quest’anno, eguaglia le sue stagioni migliori (2014, 2018).

Statistiche a cura di Michele Merlino