A Yas Marina si è chiuso il 2019 della F1. Queste le classifiche conclusive per piloti e costruttori

Lewis Hamilton chiude con un successo una stagione trionfale per lui e la Mercedes. Il britannico conquista ad Abu Dhabi il suo 11esimo successo (su 21 gare) in stagione. Fuori dal podio di Yas Marina Bottas, che chiude secondo. Verstappen, secondo nell'ultimo GP, mantiene il terzo posto in classifica mondiale dall'assalto finale dei ferraristi.

Classifica piloti



1 Lewis Hamilton 413

2 Valtteri Bottas 326

3 Max Verstappen 278

4 Charles Leclerc 264

5 Sebastian Vettel 240

6 Carlos Sainz Jr. 96

7 Pierre Gasly 95

8 Alexander Albon 92

9 Daniel Ricciardo 54

10 Sergio Perez 52

11 Lando Norris 49

12 Kimi Raikkonen 43

13 Nico Hulkenberg 37

14 Daniil Kvyat 37

15 Lance Strolli 21

16 Kevin Magnusen 20

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 4

19 Robert Kubica 1

20 George Russell 0

Classifica costruttori

1 Mercedes 739

2 Ferrari 504

3 Red Bull Racing 417

4 McLaren 145

5 Renault 91

6 Racing Point 85

7 Toro Rosso 73

8 Alfa Romeo 57

9 Haas 28

10 Williams 1