Abu Dhabi, numeri e curiosità: il vero Hammer-time

Hamilton ha dominato il weekend con pole, vittoria, giro più veloce in gara e tutti i giri al comando. E’ il cosiddetto "Grande Slam", prestazione molto difficile da ottenere in Formula 1, basti pensare che Hamilton ne ha messi a segno solo 6 e questo è comunque il secondo valore di tutti i tempi dopo gli 8 di Jim Clark.

Curioso notare che i Grandi Slam di Hamilton sono arrivati tutti nell’era Turbo/Ibrida: Malesia 2014, Italia 2015, Cina, Canada e Gran Bretagna 2017 ed Abu Dhabi 2019.

Hamilton lascia a quota 5 Grandi Slam due grandi del passato: Alberto Ascari e Michael Schumacher.

I record stagionali

All’ultima gara dell’anno, Lewis si è permesso di ritoccare o eguagliare alcuni primati stagionali.

E’ il primo pilota che va a punti 21 volte in una stagione, è il primo che conduce per almeno un giro 19 gare in un anno ed eguaglia il record di podi stagionali, 17, registrato in cinque occasioni in precedenza, tre delle quali sono sue (2015, 2016, 2018).

Per Hamilton si è trattato dell’11esima vittoria dell’anno, eguagliando il suo miglior personale registrato nel 2014 e l’anno scorso. In questo caso il record assoluto resta di Schumacher e Vettel, con 13 vittorie nel 2004 e 2013.

I record assoluti

Due traguardi prestigiosi per Hamilton ad Abu Dhabi: ha eguagliato il record di Senna di gare condotte dall’inizio alla fine, 19, messo a segno da Ayrton nel lontano GP d’Australia 1991. A sottolineare l’anno stellare di Lewis il fatto che 5 di queste gare condotte interamente sono giunte quest’anno, il secondo miglior valore dopo i 6 GP sempre al comando di Mansell nel 1992.

Lewis in qualifica è diventato il primo pilota con 10 prime file in due circuiti diversi (Montreal e Abu Dhabi). Oltre a lui, solo un pilota ha ottenuto 10 prime file in un tracciato: Michael Schumacher a Suzuka.

La costanza di Hamilton nel macinare primati è sottolineata anche dal fatto che ad Abu Dhabi ha eguagliato il primato di gare a punti consecutive, 33, registrato da...lui stesso da Giappone 2016 a Francia 2018.