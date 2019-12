Charles Leclerc non si ferma. Dopo la fine della stagione col terzo posto di Yas Marina, il ferrarista si concede un giorno di break. Si fa per dire: sul suo profilo Instagram fa vedere di aver provato a volare con il paracadute. Il pieno di emozioni, prima di tornare in pista: mercoledì sarà impegnato nel secondo giorno di test sempre ad Abu Dhabi, tutto live su SkySport.it