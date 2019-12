Due campioni di oggi e due di ieri a confronto: Hamilton, Vettel, Schumacher e Senna. Vi mostriamo graficamente come, stagione dopo stagione, è cambiato il loro ritmo vittorie. Il campione della Mercedes sempre più vicino a Michael Schumacher

Quattro super campioni di Formula 1 a confronto, due di oggi e due di ieri: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Ayrton Senna. Sono i numeri, quelli dei successi ottenuti, l'oggetto del grafico che illustra il progredire del "bottino di vittorie" dei piloti con il passare dei gran premi: la linea si alza ad ogni vittoria ottenuta, mentre rimane "piatta" in caso contrario. Ad esempio, seguendo la linea rossa si può notare come l'ultima parte della carriera di Schumacher sia completamente priva di vittorie. Al contrario, per Hamilton è evidente l'accelerazione subita con l'arrivo dell'era Power Unit: inseguiva Vettel da distanza siderale e lo ha passato di slancio. Quanto a Seb, la linea azzurra del piloa Ferrari si è "appiattita".