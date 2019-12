Il rosa per scendere in pista: è questo il colore con cui la Force India prima e oggi Racing Point sono scese in pista negli ultimi anni in Formula 1. Una scelta che è valsa alla monoposto anche il soprannome di Pantara Rosa. Ma nella prima giornata di test ad Ab Dhabi, la macchina di Sergio Perez ha asunto le sembianze di un altro notopersonaggio dei cartoni animati: Topolino. Un'associazione d'immagini che scatta ossevando due appendici posizionate nella parte posteriore. Si tratta di telecamere (termiche) a ridosso della T-wing. Topolino o Minnie, fate voi, per un giorno la Racing Point cambia volto.