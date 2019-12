Il mondo della Formula 1 è pieno di colpi di genio. E non facciamo riferimento solo a chi, tra ingegneri e meccanici, ogni stagione mette in pista monoposto tecnologicamente sempre più avanzate. Uno dei tanti esempi arriva dal web e dal tweet di un giornalista irlandese, Thomas Maher, che nella prima giornata di test Pirelli ad Abu Dhabi ha trovato, o meglio azzardato un paragone tra la Renault e la macchina di Homer Simpson, uno dei protagonisti del famoso cartone animato. Nel post il confronto è tra due immagini: la prima è un dettaglio di uno pneumatico della RS19 che, durante un pit stop, viene bloccato da una "sorta di ganascia"; l'altra, invece, fa riferimento a una delle puntate più celebri del cartone, quando Homer abbandona a Manhattan la sua macchina, una Plymouth Junkerolla rosa del 1986, per ritrovarla molto tempo dopo sommersa di multe e bloccata da 4 ganasce (vere); nonostante ciò, si mette in viaggio verso la sua Springfield senza rimuovere i blocchi e devastando l'auto. La Renault invece? "Non sono sicuro sia una buona idea...", twitta ironicamente Maher immagiando la monoposto di Enstone in movimento con quell'attrezzo, che in realtà è uno strumento per controllare la deformazione degli pneumatici sotto stress.