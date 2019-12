Vettel: "Giornata di test molto utile per il 2020"

Dopo l'ultimo atto della stagione 2019, la Formula 1 è rimasta sul circuito di Yas Marina per la due giorni di test.

Nella prima giornata ad Abu Dhabi, ottima prova della Ferrari, che con Sebastian Vettel ha chiuso col secondo tempo (1:37.991) alle spalle di Bottas.

"Dopo le valutazioni di Charles ci faremo la nostra idea defintiva"

Il tedesco si è dimostrato soddisfatto per il lavoro svolto: "È stata una giornata molto utile per farsi un’idea più precisa delle gomme 2020 in comparazione con quelle di quest’anno". Un lavoro in linea con gli obiettivi prefissati per Yas Marina: "Oggi il nostro esercizio principale è consistito proprio nel fare comparazioni e per questo abbiamo cercato di massimizzare tutto il tempo pista che abbiamo avuto a nostra disposizione, percorrendo ben oltre 100 giri". Nella giornata di mercoledì sarà Leclerc a girare con la SF90: "Domani c’è un’altra giornata di valutazione gomme con Charles e sarà importante anche recepire il suo feedback in merito. Dopodiché torneremo a casa e ci faremo la nostra idea definitiva sulle gomme che abbiamo provato".