"È stata un'altra giornata positiva per noi. Stiamo facendo grandi progressi nella comprensione della SF-25 e imparando come ottenere il massimo da essa, e finora l'affidabilità è stata buona, il che è sempre un segnale positivo". Così Lewis Hamilton commenta il Day-2 di test svolto in Bahrain e chiuso al secondo posto in classifica (dopo il primo tempo nel turno mattutino). "Non siamo riusciti a girare quanto speravamo a causa del meteo – ha continuato il britannico della Ferrari – ma domani avremo più tempo in pista per lavorare sul nostro programma e per acquisire ancora più confidenza con la macchina. Mi sto divertendo molto a lavorare con il team e non vediamo l'ora di spingere ancora per l'ultima volta in questi test".