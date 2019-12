F1, scelte le gomme per il 2020

Decisione arrivata dopo il voto unanime dei team. La Pirelli comunica che i test continueranno in vista del 2021: "A febbraio la Ferrari sarà in pista a Jerez"

I team di Formula 1 hanno deciso quali gomme usare nella prossima stagione. Dopo aver testato e analizzato i nuovi pneumatici per le specifiche per il 2020, è stato effettuato un voto, previsto il regolamento tecnico. Come spiega la FIA sul proprio sito ufficiale, "la votazione ha portato a una decisione unanime: mantenere i pneumatici con specifiche 2019 per la stagione 2020 da parte dei team di Formula 1".

Il comunicato Pirelli

La conferma della notizia arriva da un comunicato ufficiale della Pirelli, che aggiunge: "Insieme Pirelli, la FIA e i team di Formula 1 hanno tenuto conto di diversi aspetti nel prendere questa decisione". Una mossa che comporta alcune conseguenze: "I team non dovranno più modificare i progetti delle loro auto nel 2020, il che sarebbe

altrimenti stato necessario per soddisfare il diverso profilo dei pneumatici nel 2020. Ciò consentirà ora ai team di continuare lo sviluppo delle loro vetture nella prossima annata". Decisione, quindi, presa anche per la continuità del lavoro svolto nella stagione chiusa il 1° dicembre ad Abu Dhabi: "L'uso degli pneumatici 2019 garantisce anche la stabilità dei team, con il vantaggio di utilizzare un prodotto conosciuto durante l'ultima stagione con le normative vigenti".

Una mossa che arriva ad una settimana dai test Pirelli di Yas Marina: "Dopo le prove delle nuove soluzioni per i pneumatici da costruzione 2020 testate il 3 e il 4 dicembre ad Abu Dhabi, Pirelli continuerà a sviluppare ulteriormente per l'era da 18 pollici a partire dal 2021, consentendo ai pneumatici pressione più bassa rispetto a quelle utilizzate al momento. Di conseguenza, saranno in grado di compensare l'aumento delle prestazioni atteso dalla prossima generazione di automobili". Il bilancio della due giorni di Abu Dhabi resta comunque soddisfacente: "Queste nuove soluzioni viste sui pneumatici da 18 pollici, che verranno utilizzati dal 2021 in poi, nei

i primi test in piste di queste dimensioni hanno già mostrato risultati positivi. La campagna di sviluppo con pneumatici da 18 pollici per il 2021 in poi continuerà

per tutto il 2020, a partire da febbraio con la Ferrari a Jerez in Spagna".