Un video spuntato sui social mostra un momento della cena di Natale della Ferrari in cui il pilota tedesco torna a parlare di Montreal, gara dove è stato retrocesso, chiudendo al secondo posto: "Qualcuno ha rubato la nostra vittoria"

"In Canada qualcuno ha rubato la nostra vittoria". Pensieri e parole di Sebastian Vettel, spuntate su Twitter in un video - anche questo "rubato" - e che risale alla Cena di Natale della Ferrari, la festa con cui il team di Maranello si è congedato dalla stagione 2019. Parole pronunciate con il sorriso dal pilota tedesco, ma comuqnue sentite e che si riferiscono alla penalità di 5” per rientro valutato pericoloso dai commissari. Una sanzione, quella arrivata sul tracciato di Montreal, che lo ha retrocesso alle spalle di Lewis Hamilton (poi vincitore della gara).