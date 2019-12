Formula 1, Kubica vicino all’Alfa Romeo: farà pilota sviluppo 2020

L'ormai ex pilota della Williams sarebbe pronto a firmare per un passaggio alla scuderia del Biscione per essere il pilota di sviluppo per la prossima stagione

Il driver polacco ha parlato con altri team per un incarico simile, ma sembra aver raggiunto un accordo con il team che è arrivato 8° nel 2019 e che ha come driver ufficiali l'italiano Antonio Giovinazzi e l'ex pilota della Ferrari Kimi Raikkonen. Il ruolo che il polacco andrebbe ad assumere consisterebbe nell'aiutare a sviluppare un nuovo simulatore, qualcosa per cui ha grande esperienza avendo lavorato al simulatore F1 della Mercedes prima di tornare a guidare per Renault e Williams.

Kubica ha lasciato il suo posto alla Williams nel 2020 in favore del giovane canadese Nicholas Latifi che affiancherà George Russell nella prossima stagione di Formula 1. Il pilota ha esaminato anche la possibilità di guidare in DTM l'anno prossimo, dopo aver provato per la BMW a novembre. Il suo nome come test driver era stato accostato anche ad altre due scuderie di Formula 1, la Haas e la Racing Point.