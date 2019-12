Intervista di Natale al Team Principal della Ferrari, alle 19 su Sky Sport F1. Mattia Binotto racconta la sua prima stagione in questo ruolo a Maranello e annuncia alcune novità per il 2020

Un bilancio sulla stagione che si è conclusa il 1° dicembre e uno sguardo al Mondiale che verrà. Nel giorno di Natale, Sky Sport F1 (canale 207) dedica uno speciale a Mattia Binotto. L'ntervista al team principal della Ferrari verrà trasmessa alle 19. Binotto racconta e analizza la sua prima annata in questo ruolo a Maranello e annuncia qualche novità per il 2020. Binotto sottolinea come la squadra ha commesso troppi errori nell'ultimo campionato ma ha vissuto anche momenti esaltanti come il trionfo di Monza. E nella prossima stagione Sebastian Vettel e Charles Leclerc partiranno alla pari.