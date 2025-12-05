Leclerc: "Venerdì complesso, ci manca qualcosa"

Charles Leclerc ha chiuso con l'8° tempo il venerdì di Yas Marina, aperto dividendo la pista con il fratello Arthur: "E' stata una giornata speciale, sognavamo questo fin da bambini. In pista è stato complicato, ci manca ancora qualcosa". Il GP di Abu Dhabi, decisivo per il Mondiale F1 2025, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Stiamo spingendo per capire dove migliorare"

"La prima sessione è stata molto speciale per me: vedere il mio fratellino al volante di una Formula 1 della Scuderia e condividere con lui la pista durante una sessione di prove è qualcosa che abbiamo sognato insieme fin da bambini e mi ha messo un sorriso sul volto. Dal punto di vista della guida, è stato un venerdì complesso per noi: ci manca ancora qualcosa e stiamo spingendo per capire dove possiamo migliorare per arrivare più avanti nelle qualifiche di domani".