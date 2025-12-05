Leclerc: "Venerdì complesso, ci manca qualcosa"

Leclerc dopo le libere del GP Abu Dhabi: "Venerdì complesso, ci manca qualcosa"ferrari
Charles Leclerc ha chiuso con l'8° tempo il venerdì di Yas Marina, aperto dividendo la pista con il fratello Arthur: "E' stata una giornata speciale, sognavamo questo fin da bambini. In pista è stato complicato, ci manca ancora qualcosa".
Giornata molto speciale per la famiglia Leclerc, con Charles che ha diviso la prima sessione di libere di Abu Dhabi con il fratello Arthur, chiudendo poi con l'ottavo crono la giornata dell'ultimo GP della stagione.
"Stiamo spingendo per capire dove migliorare"
"La prima sessione è stata molto speciale per me: vedere il mio fratellino al volante di una Formula 1 della Scuderia e condividere con lui la pista durante una sessione di prove è qualcosa che abbiamo sognato insieme fin da bambini e mi ha messo un sorriso sul volto. Dal punto di vista della guida, è stato un venerdì complesso per noi: ci manca ancora qualcosa e stiamo spingendo per capire dove possiamo migliorare per arrivare più avanti nelle qualifiche di domani".