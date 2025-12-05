Hamilton: "Vettura difficile da guidare"

Lewis Hamilton commenta la seconda sessione di libere di Abu Dhabi, dopo aver lasciato nelle FP1 il sedile ad Arthur Leclerc: "La vettura è risultata difficile da guidare, servirà del lavoro in vista delle qualifiche". Il GP di Abu Dhabi, decisivo per il Mondiale F1 2025, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Lewis Hamilton ha lasciato il suo sedile ad Arthur Leclerc nelle FP1 di Abu Dhabi. Una volta rimessosi al volante, il britannico ha chiuso 14° il suo venerdì a Yas Marina.

"Dobbiamo fare un passo in avanti per le qualifiche"

"È stato bello avere Arthur in macchina questo pomeriggio nella prima sessione. Io sono arrivato alla seconda con aspettative positive. La vettura tuttavia è risultata difficile da guidare e direi che ci sia del lavoro da fare in vista di domani per migliorare il feeling. Questa sera analizzeremo i dati e lavoreremo sugli aspetti che possono aiutarci a fare un passo avanti per le sessioni di domani".