Subito scintille a Yas Marina con protagonisti Norris e Verstappen. Il britannico è nel giro lanciato, il campione del mondo si scansa con un po' di ritardo e viene investigato per impeding dai commissari (senza alcuna sanzione). Lando duro nel team radio: "Cosa sta facendo questo ragazzo? Abbiamo quasi fatto un incidente!" Guarda il video. Il GP di Abu Dhabi, decisivo per il Mondiale F1 2025, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

