F1, subito scintille Norris-Verstappen ad Abu Dhabi: "Così rischiamo l'incidente". VIDEO

VIDEO

Subito scintille a Yas Marina con protagonisti Norris e Verstappen. Il britannico è nel giro lanciato, il campione del mondo si scansa con un po' di ritardo e viene investigato per impeding dai commissari (senza alcuna sanzione). Lando duro nel team radio: "Cosa sta facendo questo ragazzo? Abbiamo quasi fatto un incidente!" Guarda il video. Il GP di Abu Dhabi, decisivo per il Mondiale F1 2025, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

TEMPI E HIGHLIGHTS - COMBINAZIONI MONDIALI - GUIDA TV

Formula 1: Altre Notizie

F2, Stanek in pole. Fornaroli chiude terzo

gp abu dhabi

Il team Invicta conquista la sua quinta pole position della stagione a Yas Marina, precedendo...

Abu Dhabi, cena piloti prima della sfida decisiva

LA 'TRADIZIONE'

Oltre le rivalità e le tensioni che possono esserci in pista. Appuntamento tradizionale per i...

Quando Lindblad disse a Norris: "Ci vediamo in F1"

DETTO... FATTO

Arvid Lindblad sarà il volto nuovo nella griglia di partenza del 2026. Il 18enne, mamma indiana,...

Abu Dhabi, seconde prove libere LIVE alle 14

GUIDA TV

F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...
