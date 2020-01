Il pilota canadese ha sciolto i dubbi sul numero con cui affronterà il Mondiale 2020: si tratta del 6 (libero dopo il ritiro di Rosberg). Il motivo è molto semplice, come spiega lui stesso sui social: "E' un omaggio a Toronto, dove sono cresciuto: il 6 è il numero dei distretti della città, i prefissi telefonici sono 617 e 416, quindi iniziano e finiscono con il 6". C'è anche un legame con il rapper Drake, nato a Toronto: uno dei suoi primi album è intitolato 'Views of the Six", da qui uno dei soprannomi della città canadese, 'The Six'".