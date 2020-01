Alla scoperta di Roy Nissany, nuovo terzo pilota della Williams per il 2020, tra risultati non eccezionali nelle formule minori e un padre che nel 2005 è diventato il primo israeliano a correre (con scarsa fortuna) in Formula 1

"Il cielo non è il limite, il limite è solo il pensiero". E' questo il motto di Roy Nissany, nuovo terzo pilota della Williams per il 2020. Nato a Tel-Aviv il 30 novembre del 1994 e cresciuto in Europa, segue ben presto le orme del padre Chanoch, primo israeliano di sempre a sedersi su una monoposto di Formula 1. Nel 2005, l'imprenditore disputò le terze prove libere del GP d'Ungheria a bordo della Minardi, grazie soprattutto alla sua notorietà in terra magiara, sua base lavorativa. Chanoch chiuse a 13'' dalla vetta e a 6'' dal penultimo in griglia, archiviando tra un testacoda e l'altro la sua breve avventura, definita la peggiore di sempre nel circus dal sito "Bleacher Report". Roy spera invece che l'ingaggio della Williams sia solo l'inizio della sua carriera in Formula 1. La sua trafila è quella classica di ogni pilota: kart a 6 anni, Formula BMW Junior a 16 (con 6 podi e 3 vittorie, tra cui una indimenticabile a Monza dopo essere scattato dalla 10^ posizione). Nel 2011-2012 l'israeliano con doppia cittadinanza francese, corre nell'attuale Formula 4, centrando la vittoria al Red Bull Ring: grazie a questi risultati, conquista un sedile in Formula 3.