La nuova mania social che consiste nel pubblicare le quattro foto che ognuno di noi userebbe per ciascun social network, contagia tutti. L'account Instagram della Formula 1 lancia la Challenge del pilota finlandese. La signora Minttu: "Non può fare un account Tinder", riferendosi alla nota app per incontri

Se sulla vostra bacheca Instagram o Facebook da diverse ore appaiono di continuo post, all’apparenza difficili da comprendere con quattro foto, ognuna destinata in teoria a un diverso social network, dovete sapere che c’è una nuova mania sui social network. Si chiama Dolly Parton Challenge. Nata da un post Instagram della cantautrice statunitense, consiste nel pubblicare una foto-combo con quattro fotografie. In sostanza, quelle che ognuno di noi userebbe per i quattro social network più amati: Linkedin, Facebook, Instagram e Tinder. È proprio sulla diversità degli ‘approcci’ (ognuno ha un pubblico diverso), che giocano i tantissimi meme pubblicati in Rete. E alcuni sono davvero esilaranti

La Formula 1 e… la challenge di Raikkonen

Anche l’account Instagram della Formula 1 ha pubblicato la sua speciale #DollyPartonChallenge. Il protagonista è Kimi Raikkonen, e la sua espressione, sarebbe uguale per ognuno dei quattro social network. Peccato che c’è chi… ha “qualcosa” da ridire: la signora Minttu Raikkonen che, scherzando, ha replicato all’account della Formula 1: “Non può fare un account Tinder”. Riferendosi alla nota piattaforma social di incontri.