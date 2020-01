Weekend di Coppa del mondo di sci a Kitzbuehel: sabato la discesa, domenica lo slalom speciale (gare vinte rispettivamente da Mayer e Yule). Direttamente dalla F1, a seguire lo spettacolo in pista c'erano anche Sebastian Vettel e Bernie Ecclestone: il pilota della Ferrari si è messo al volante di un gatto delle nevi, per provare la pista. Al suo fianco l'ex patron della F1, che almeno stando alle prime immagini non sembrava particolarmente a suo agio...