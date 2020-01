In visita a Maranello qualche settimana fa, il campione del Mondo 2016 ha provato la macchina della Rossa sulla pista di Fiorano: è il primo 'esterno' a cui è stata concessa questa possibilità. Il tedesco ha guidato la Monza SP1 da 1,7 milioni di dollari sul circuito modenese e sulle colline di Maranello, dove ha testato anche la F8 tributo. Qui sotto il video in cui Rosberg ha immortalato la sua avventura in pista, con tanto di frase ad effetto: "Quando il controllo della trazione non è attivo, ci siete solo tu e Dio. Nessun altro!"