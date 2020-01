La nuova stagione di Formula 1 è sempre più vicina. Anche nel 2020 il team da battere sarà la Mercedes, campione del Mondo in carica (da 6 anni) tra i costruttori. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova macchina, prevista per il 14 febbraio, la casa tedesca ha pubblicato sui propri canali social il video del fire up del motore, riproposto qui sopra. "W11 is ALIVE" la descrizione che lo accompagna. Un altro passo verso l'inizio del nuovo Mondiale