La stagione 2020 di Formula 1 si sta avvicinando a grandi passi. Febbraio è mese di presentazioni ufficiali e test: prima, però, l'attesa viene ingannata con le classiche accensioni dei nuovi motori. Nel video sotto si può apprezzare il 'fire up' in casa McLaren. Un passo in meno verso il primo GP della nuova annata, in programma domenica 15 marzo a Melbourne