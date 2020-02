Papa Francesco, autografo sul casco a Giovinazzi

Giornata da ricordare per il pilota italiano, ospite in Vaticano da Papa Francesco insieme con una delegazione dell'Alfa Romeo: per Giovinazzi anche un autografo del Pontefice sul casco

Giornata in Vaticano per l'Alfa Romeo. Il team italiano è stato accolto da Papa Francesco prima dell'udienza generale in aula Paolo VI. Presente anche Antonio Giovinazzi: il Pontefice ha autografato il casco del pilota italiano, che rappresentava la scuderia insieme a Pascal Picci, Chairman di Sauber Holding AG. Un cimelio dal valore inestimabile per il 26enne di Martina Franca, visibilmente emozionato al momento dell'incontro con il Santo Padre.