Al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia è in corso l'unveiling della nuova Ferrari. La Scuderia di Maranello è la prima a presentare la macchina per il Mondiale di Formula 1 2020. L'evento è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su SkySport.it. Collegamenti su Sky Sport 24 e tutto in tempo reale anche sulla App e sull'account Facebook di Sky Sport F1

CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DELLA PRESENTAZIONE