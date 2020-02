La seconda giornata di test a Barcellona ha sollevato, tra gli appassionati, un grande interesse sul sistema di sterzo della Mercedes di Lewis Hamilton. Durante la sessione mattutina si è potuto verificare, grazie agli onbord, uno strano movimento del volante del pilota inglese. Il sei volte campione del mondo, durante i rettifili, tirava il volante verso di se mentre, prima delle curve, lo spingeva riportandolo nella posizione standard.

Osservando in dettaglio il movimento del volante, si è potuto notare che questo cambiamento di posizione influiva direttamente sugli pneumatici anteriori. Un sistema molto probabilmente meccanico e collegato allo sterzo che va ad influire sulla convergenza degli pneumatici anteriori per migliorare l’inserimento in curva e per ridurre la resistenza all’avanzamento sul dritto. Quando il volante viene tirato dal pilota durante le fasi di rettifilo le ruote tendono a "raddrizzarsi" diminuendo la resistenza all’avanzamento mentre, prima delle curve, quando viene spinto, l’angolo di convergenza aumenta permettendo al pilota un miglior inserimento in curva.

Mercedes non ha utilizzato questa modalità di guida per tutti i giri, ma ha alternato sequenze di giri in cui veniva provato ad altri in cui il volante rimaneva in posizione fissa.