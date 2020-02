Durante la seconda giornata dei test è stato notato uno strano movimento sul volante della Mercedes di Hamilton: il volante va avanti e indietro in accelerazione e in frenata. Qui il video che ha catturato l'attenzione di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi durante la diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Ma si cosa si tratta? E' regolare secondo la Federazione. Di sicuro non si è mai visto prima

Qualcosa di molto curioso è successo durante la seconda gionata di test F1 a Barcellona. L'argomento è la Mercedes, o meglio il volante della W11 di Lewis Hamilton con un muovimento in modo evidente sia in fase di accelerazione che in frenata; cosa che accade in corrispondenza di un messaggio che appare sul display ("MARK"). La sensazione, dai replay ormai è una certezza, è che lo stesso volante vada indietro quando il pilota dà gas (rettilineo), mentre torni in posizione corretta in prossimità delle staccate. Ma di cosa si tratta? Di un'anomalia o di una novità geniale del team di Brackley? "E' una cosa mai vista prima - ha detto Matteo Bobbi nella diretta sul canale 207 - potrebbe riguardare anche la convergenza". Ma di certezze al momento non ce ne sono e si stanno scatenando varie ipotesi. Tra queste anche quella di una soluzione per i soli test, ma a prescidere da questo si apre un fronte sul tema dell'irregolarità anche se la Federazione ha indagato e considera regolare il sistema, ma vuole verificare la sicurezza del pilota con lo sterzo che si muove.