Formula 1, test di Barcellona: in live streaming risultati e tempi della terza giornata

Ultima giornata di test pre campionato a Barcellona-Montmeló. Ieri la monoposto più veloce è stata la Ferrari di Vettel, oggi sulla SF1000 sale Leclerc. Per la Mercedes c'è Hamilton al mattino e Bottas nel pomeriggio. Osservata speciale la sorprendente Racing Point. I test di F1 sono in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e in Live Streaming su Skysport.it

CLASSIFICA LIVE: SAI, PER, GRO, KVY, HAM