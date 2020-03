skysportclassic, oggi su Sky Sport Uno è "Ferrari Day"

Un’intera giornata a tinte rosse. E’ quella da vivere oggi, nel “Ferrari Day” che si accenderà su Sky Sport UNO, dal mattino presto fino a tarda sera, tra sintesi dei GP del passato che hanno visto la monoposto di Maranello sfrecciare per prima sul traguardo. E poi: speciali ed interviste, da Leclerc a Schumacher, fino a Gerhard Berger, per ripercorrere i più importanti momenti della storia del Cavallino. E, in prima serata, potrete rivedere il GP più votato da casa attraverso #SkySportYou, quello che nel 2019 ha visto trionfare Leclerc a Monza.

Ma gli appuntamenti speciali raddoppiano, perché anche sul canale Sky Sport F1 oggi ci sarà il meglio in pista degli anni 2000, per rivivere in particolar modo le imprese di Kimi Raikkonen alla guida della Rossa di Maranello. Domenica 29 marzo, invece, il racconto della stagione 2008 con il primo Mondiale vinto da Lewis Hamilton in McLaren.

Inoltre, in questi giorni, sempre su Sky Sport F1, da non perdere le storie e gli aneddoti raccontati da Carlo Vanzini, direttamente dal divano di casa sua. Personaggi e momenti per scaldare il cuore degli appassionati in attesa che, terminata l'emergenza, i motori possano finalmente accendersi e vedere in pista gli idoli del popolo Rosso, Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Per raccontarvi la F1 in un modo diverso.

#skysportclassic, la programmazione del "Ferrari Day" su Sky Sport Uno