F1, Race for the World: virtual Championship For Charity in diretta live

L'emergenza coronavirus può fermare parecchie cose, ma non certo la nostra passione per i motori. Ed è anche per questo che stanno nascendo iniziative come la "Race Of The World". E' il primo dei tre appuntamenti di un campionato virtuale che punta a raccogliere 100mila dollari a favore del "Solidarity Response Fund". Tra i piloti di F1 che partecipano, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell e Nicholas Latifi.