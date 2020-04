Dopo il successo del primo GP virtuale del Mugello, i campioni della MotoGP si preparano alla seconda gara "tridimensionale". Con il Motomondiale al momento bloccato a causa dell'emergenza coronavirus, i piloti si allenano a casa con il videogioco MotoGP 19 per farsi trovare pronti a questo nuovo GP, che si disputerà al Red Bull Ring (il circuito di Spielberg, in Austria). Ma quali sono le norme che regolano una gara virtuale di MotoGP? Proviamo a fare chiarezza per gustarci quella che sarà una diretta molto speciale, in programma domenica 12 aprile dalle 14:45 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, che interagiranno prima e dopo la gara con il pubblico da casa attraverso gli hashtag #SkyeSports e #SkyMotori. Tutti gli aggiornamenti live e i video del GP del Mugello virtuale saranno disponibili su skysport.it.