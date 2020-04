Weekend stellare per i motori su Sky, si parte sabato con due gare virtuali: alle 19 appuntamento con Leclerc e altri 18 piloti per il "Virtual Championship For Charity", alle 20.30 scatta la Indycar. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ma anche sul web con il nostro live blog. Domenica tocca alla MotoGP: gara virtuale in Austria, diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (208), racconto in tempo reale anche su Skysport.it

Doppio appuntamento con il Motorsport virtuale questa sera su Sky Sport F1 (canale 207). Alle 19 sarà in pista Charles Leclerc e altri 18 piloti per il primo appuntamento con il "Virtual Championship For Charity". In pista non solo piloti di F1, ma anche di altre categorie (dalla F3 alle moto) e la presenza di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. La gara verrà trasmessa in diretta da Sky Sport F1 e raccontata in tempo reale su Skysport.it. A seguire la Indycar iRacing: 31 piloti impegnati in 85 giri. Domenica spazio alla MotoGP: gara virtuale in Austria (tra i big anche Rossi, Petrucci e Pirro), diretta in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (208).

"Race for the World": il regolamento

La serie "Race for the World" si svolgerà in tre serate, impegnati piloti di F1, Formula E, F2, F3, e Super Formula. Tra questi Leclerc, Albon, Norris, Russell, Giovinazzi e Nicholas Latifi. Ogni round della serie si svolgerà su due gare: appuntamenti fissati per sabato 11, martedì 14 e venerdì 17 aprile. Come donazioni i piloti hanno fissato un obiettivo di 100.000 dollari.

Indycar iRacing su Sky Sport F1 e Skysport.it

Canale 207 e web alle 20.30 vi porteranno anche nel mondo della Indycar. Qui gireranno un totale di 31 piloti, pronti a darsi battaglia in 85 giri, con due pit stop a disposizione. Sono soltanto alcune delle norme che regolano la Chevrolet 275, terza gara virtuale della Indycar iRacing Challenge.

IL PROGRAMMA DI SABATO 11 APRILE SU SKY SPORY F1: