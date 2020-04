Il campione del mondo in carica della Mercedes ha reso omaggio alla leggenda della F1 scomparo all'età a 90 anni: "Eravamo una coppia strana la nostra, mi mancheranno le chiacchierate che facevamo". Anche la Mercedes ha espresso il suo cordoglio con un post su Twitter

"Oggi salutiamo Sir Stirling Moss, la leggenda delle corse", così Lewis Hamilton sui social ha ricordato il mito del Motorsport britannico. "E' importante celebrare la sua incredibile vita e il grande uomo che era - prosegue il commento del campione in carica della F1 -. Dire addio non è mai facile e può essere triste, ma lui sarà sempre nei nostri ricordi e sarà sempre una parte grande del British Motorsports Heritage. Mi mancheranno le nostre conversazioni. Ad essere onesti, la nostra è stata una coppia insolita, due persone di epoche e contesti estremamente diversi, ma alla fine abbiamo scoperto che l'amore per le corse che entrambi condividevamo ci accomunava. Sono davvero grato di aver condiviso questi momenti speciali con lui".