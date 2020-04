Non è la prima volta che Jenson Button, ex campione del mondo di F1, espirime un giudizio molto positivo su Max Verstappen. In passato lo aveva citato tra i piloti più forti contro cui aveva corso, ma ora il britannico rincara la dose e a Sky Sports UK, ha parlato del talento incredibile dell'olandese, soprattutto in curva: "Vedendo le sue prestazioni in condizioni difficili come in Brasile 2016, dico che è assurdo e fuori dal comune ciò che può fare con la macchina. Quando stacca, sembra sempre sul punto di perdere la macchina. Molti piloti si sarebbero schiantati più di una volta guidando come faceva lui in curva 1”.