Secondo successo consecutivo per il pilota della Ferrari in un Gran Premio virtuale: dopo l'Australia fa sua anche la Cina. La soddisfazione al termine della prova con i tifosi che gli scrivono in diretta: "E' andata, bella gara. Sfida al limite con Albon". Poi sui social: "Mi diverto, anche se andare a fare la pasta dopo il GP non è così galmour come spruzzare lo champagne sul podio". IL VIDEOCOMMENTO

