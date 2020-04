Hamilton: "Via da Mercedes? No, siamo i migliori"

Lewis Hamilton vuole restare in Mercedes, la "miglior scuderia del mondo". Il sei volte campione del mondo lo ha ribadito con un post su Instagram, rispondendo a un articolo del 'The Sun' in cui si parlava del sogno infranto di Hamilton di approdare in Ferrari, visto il certo rinnovo del contratto da parte del Cavallino a Sebastian Vettel. Lewis, che non ha mai negato la passione per la Rossa, ma allo stesso momento ha sempre espresso il desiderio di restare in Mercedes, squadra con cui ha conquistato ben cinque titoli iridati negli ultimi sei anni, ha detto la sua con un post tanto breve quanto chiaro: "Per prima cosa non c’è alcun sogno infranto con un'altra squadra, perché sono già nel mio dream-team. Seconda cosa: non ho alcuna intenzione di lasciare la squadra di cui faccio parte, è un gruppo che mi ha supportato dal primo giorno, e siamo il team migliore", con tanto di tag alla Mercedes. Al momento la situazione contrattuale vede sia Hamilton che Vettel in scadenza alla fine della stagione 2020. Il tedesco della Ferrari aveva confidato nei giorni scorsi a Sky Sport che la sua intenzione è quella di restare a Maranello e che il rinnovo è solo questione di tempo.