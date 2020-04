Il campione di F1 sui social riserva un messaggio speciale a chi sta lottando in prima linea contro il coronavirus, in particolare cita anche una dottoressa dell'Ospedale San Raffaele di Milano: "In questo momento in tutti i Paesi del mondo dottori e infermieri stanno mettendo a disposizione le loro vite per tenerci al sicuro. Il loro coraggio è incredibile, il loro sacrificio non verrà mai dimenticato. In una delle città colpite più duramente dal Covid-19, Milano, ci sono eroi come la dottoressa Maria Luis che sperano che lottando insieme possiamo sconfiggere questa malattia"

