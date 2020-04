Il presidente dell'Automobile Club d'Italia a Sky Sport 24 esclude che il GP italiano possa venir meno dal nuovo calendario 2020 per via della pandemia: "E' una fake news. Non abbiamo la sfera di cristallo per capire cosa accadrà a settembre, ma lavoriamo per una gara a porte chiuse". E sull'ipotesi delle doppie gare con una delle due da correre in senso inverso: "Impossibile dal punto di vista delle strutture degli autodromi"

"Siamo convinti che Monza ci sarà comunque, anche se quasi sicuramente a porte chiuse. Non capiamo perché siano uscite fake news su una cancellazione del GP d'Italia dal calendario 2020". Così il presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani a Sky Sport 24 ha escluso la possibilità che la gara Monza possa venir meno dal nuovo calendario 2020 della Formula 1 a causa del Coronavirus. La notizia era stata pubblicata nelle ultime ore da un quotidiano tedesco.

Sulla ripartenza del Mondiale: possibile andamento inverso sul circuito?

"No, i circuiti hanno un senso si marcia, con tutte le barriere, i cordoli e la struttura dell'intero autodromo che è fatta per un senso unico. Per questo non si può pensare di effettuare dei lavori impegnativi, costosi e inutili con spazi e vie di fuga che sono in auna sola direzione", ha precisato Sticchi Damiani sull'ipotesi delle doppie gare e l'idea circolata di correrne una in senso inverso rispetto al normale andamento.

Monza a porte chiuse

"Non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa succederà a inizio settembre. Ci auguriamo che l'emergenza sia finita, confidiamo in un miracolo, ma oggi ci stiamo attrezzando per un GP a porte chiuse", ha concluso..