Markus Winkelhock, figlio di Manfred, pilota in Formula 1 negli anni '80, ha preso parte ad un solo GP nella sua carriera: Europa 2007, corso al Nurburgring alla guida di una Spyker.



Winkelhock nell’occasione è il sostituto di Christijan Albers: alla Spyker servono fondi, l’olandese non paga, ed ecco che si apre una possibilità per Markus, nel GP di casa, perché nel 2007 il GP di Germania non è in calendario. A questo si aggiunge il fatto che il Nurburgring è l’ultimo circuito in cui il padre ha gareggiato in Formula 1 prima di trovare la morte a Mosport il 12 agosto 1985 in una gara del mondiale Endurance.



Markus non è alla prima esperienza con le Formula 1, ha già testato per la Spyker al Paul Ricard e, l’anno prima, per la Midland (il team da cui la Spyker ha preso vita), ma un week-end di gara è un’altra cosa: si qualifica ultimo, a un secondo e quattro dal compagno di team Adrian Sutil, che lo precede, al 21° posto in griglia.



La gara prende il via sotto un cielo che più nero non si può: tutti si aspettano la pioggia, ma, con l’asfalto asciutto non si può certo partire con le rain, perché verrebbero “bruciate” in pochi metri. Markus non ha nulla da perdere: entra ai box alla fine del giro di formazione e cambia gomme. Non se ne accorge nessuno: non viene nemmeno inquadrato dalle telecamere. Nel frattempo la gara si avvia: il gruppo passa alla prima curva e Winkelhock esce, lentamente, dai box, con le gomme da bagnato!

La prima metà del giro è asciutta, ma una volta passato il tornante Dunlop, che segna il punto più a Sud del circuito, cominciano a cadere le prime gocce di pioggia. Ma non sono poche.

Si arriva all’ultima chicane e l’acqua è tale che le Formula 1 sono inguidabili. Il campione del mondo Raikkonen, in testa, non solo finisce lungo alla suddetta chicane, ma addirittura manca clamorosamente l’entrata box, scivola e rientra in pista, sfiorando il guard-rail per pochi centimetri. I suoi inseguitori vedono tutto questo e, ovviamente, si precipitano ai box. Tutti meno Winkelhock, che ha già le gomme giuste. Markus raggiunge Raikkonen, che sta guidando sulle uova, e lo passa come se fosse fermo, lasciandolo nella nuvola d’acqua che alza la sua Spyker. E’ in testa: ha guadagnato 21 posizioni in un giro, da ultimo a primo.