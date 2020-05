Domenica torna la F1 virtuale: in Brasile Leclerc punta a festeggiare la terza vittoria consecutiva. In gara altri piloti come Norris, Albon e Giovinazzi ma anche il capitano del Milan Romagnoli, grande appassionato di eSports. Gara alle 19, mentre alle 18 si sfideranno gli eGamers professionisti. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, online il racconto in tempo reale su Skysport.it con il nostro live-blog

Non solo F1: sabato GT e IndyCar, domenica anche la MotoGP